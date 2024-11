Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino: um momento de celebração e fortalecimento para mulheres empreendedoras acreanas

Terça-Feira dia 19 de novembro, a Rede de Empreendedorismo Materno do Acre – Compre de uma Mamãe – realizará o Happy Hour Compre de uma Mamãe em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. O evento, que acontecerá a partir das 19h, no A Confraria Gastrobar, será uma noite especial de celebração, troca de experiências e fortalecimento de laços entre mulheres que fazem a diferença no cenário acreano.

O Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino é uma data crucial para destacar a importância e a contribuição das mulheres que, diariamente, enfrentam desafios para transformar seus sonhos em negócios de sucesso. Para muitas dessas empreendedoras, especialmente as mães solo, o caminho é ainda mais árduo, exigindo resiliência, coragem e muita criatividade para conciliar a vida profissional com a criação dos filhos. Nesse contexto, a rede Compre de uma Mamãe surge como um verdadeiro suporte, promovendo não apenas oportunidades de negócios, mas também um espaço de acolhimento e apoio mútuo.

“Nosso objetivo é criar uma comunidade onde essas mulheres possam se fortalecer, trocar experiências e crescer juntas. O Dia do Empreendedorismo Feminino é uma oportunidade de celebrar essas conquistas e reconhecer o esforço diário de cada uma delas”, destaca a fundadora da rede.

A noite será marcada por momentos de descontração e aprendizado, com uma programação diversificada que inclui música ao vivo com as talentosas Deborah Peres e Mariana Klemer, além de palestras inspiradoras. A especialista em sexualidade, Kesia do Acre, apresentará a palestra “Sua Sexualidade, Seu Poder”, abordando a importância de mulheres se conectarem com seu próprio poder pessoal. Já a consultora de imagem Caroline Sá falará sobre Posicionamento de Imagem da Mulher Empreendedora, um tema essencial para mulheres que desejam se destacar no mercado competitivo.

Além das palestras, o evento oferecerá momentos de lazer e integração, como um karaokê liberado para que todas as participantes possam soltar a voz, sorteios, brindes e um desconto especial de 20% em todas as comandas do bar.

“Mais do que um evento, este Happy Hour é um espaço de acolhimento e celebração. É a nossa forma de dizer a essas mulheres que, apesar dos desafios, elas não estão sozinhas. Queremos que cada uma saia daqui revigorada e inspirada para continuar sua jornada empreendedora”, acrescenta a organização.

Em um mundo ainda marcado por desigualdades e barreiras de gênero, eventos como este são fundamentais para fortalecer a confiança e a autoestima dessas mulheres, mostrando que juntas são mais fortes. No cenário acreano, a Rede Compre de uma Mamãe tem desempenhado um papel essencial ao impulsionar o empreendedorismo feminino, contribuindo para o desenvolvimento econômico local e para a construção de um futuro mais justo e inclusivo.

O Happy Hour Compre de uma Mamãe promete ser um encontro inesquecível, que vai muito além de uma simples comemoração. Será um espaço para refletir, inspirar e, principalmente, celebrar o poder transformador das mulheres empreendedoras.

Serviço:

🗓️ Data: 19 de novembro, às 19h

📍 Local: A Confraria Gastrobar

🎟️ Entrada gratuita para as participantes da Rede Compre de uma Mamãe