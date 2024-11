DJ Guto Loureiro, três vezes vice-campeão no Red Bull 3Style, confirma show no Acre; veja a data

Com mais de 15 anos de experiência na música eletrônica e três vice-campeonatos no prestigiado Red Bull 3Style, o DJ Guto Loureiro está confirmado como uma das atrações principais da Festa Via Express Connection, que será realizada em 8 de fevereiro de 2025, no Acre.

Considerado um dos destaques nas pistas de flashback, Guto, que soma 137 mil seguidores no Instagram, falou sobre a expectativa para sua estreia no evento. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ele declarou: “Vai ser uma festa muito legal com DJ Jean Ney e Elvis Araruna. Eu espero todo mundo para curtir as melhores músicas, nas melhores mixagens.”

Quem é Guto Loureiro?

A trajetória de Guto Loureiro na cena eletrônica é marcada por inovação e energia. Utilizando os mais modernos equipamentos, ele transforma suas apresentações em experiências únicas, misturando carisma, técnica e sets elaborados ao vivo, que se adaptam à vibe do público.

Além de ser finalista e vice-campeão por três vezes do maior campeonato de DJs do mundo, o Red Bull 3Style, Guto é conhecido por sua habilidade de unir performances, mixagens e vinis, sempre com músicas e versões exclusivas. Suas apresentações cativam públicos em todo o Brasil e no exterior, consolidando-o como um dos grandes nomes da música eletrônica.

Com um line-up que promete animar a noite, a Festa Via Express Connection já é um dos eventos mais aguardados no calendário cultural do Acre. Confira o vídeo com a mensagem de Guto Loureiro:

Assista agora e garanta sua presença neste espetáculo musical que promete marcar fevereiro de 2025.