Dois jogos marcam início da 2ª fase do Campeonato Estadual Sub-13

A segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13 começou nesta segunda-feira (25), com dois jogos. O Recriança e Plácido de Castro disputam a primeira partida e no segundo confronto Rei Artur e Santa Cruz disputam um duelo de favoritos.

De acordo com o histórico, o Rei Artur e Santa Cruz realizaram boas campanhas na primeira fase e disputam uma final antecipada. “Vai ser um jogo difícil, mas temos um time bem preparado. Se conseguirmos produzir bem, podemos avançar”, comentou o técnico Maydenson Costa.

Segundo a organização dos times que se enfrentam nesta tarde, o atleta Kaká tem presença certa no ataque do Santa Cruz. A bola deve rolar a partir das 15h.