Dois milhões de serpentes infestam ilha dos EUA e ameaçam floresta: ‘Elas comem qualquer coisa’

Localizada no Oceano Pacífico Ocidental, a ilha de Guam é conhecida por suas florestas de pedra e calcário. A serpente arbórea marrom. Esta espécie, originária da Austrália e de Papua Nova Guiné, chegou a Guam após a Segunda Guerra Mundial, rapidamente se adaptando e proliferando sem predadores naturais para controlá-la.

Com uma dieta voraz, essas serpentes, que podem alcançar até dois metros de comprimento, exterminaram cerca de 10 das 12 espécies de aves locais, alterando o ciclo ecológico de Guam. As aves, antes fundamentais para a dispersão de sementes, ajudavam na regeneração das florestas da ilha. Agora, sem as aves para distribuir sementes, mais de 70% da vegetação de Guam está ameaçada de extinção, colocando em risco o equilíbrio ambiental da região.