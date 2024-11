Dr. Nogueira é exonerado do cargo de secretário de Saúde de Rio Branco; veja quem assume

O médico Eliatian da Silva Nogueira foi exonerado do cargo de secretário municipal de Saúde. A nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira (13) no Diário Oficial do Estado (DOE).

Dr. Nogueira, como é conhecido, foi nomeado em 30 de abril. O médico assumiu após a saída da ex-secretária Sheila Andrade, que deixou o cargo para disputar as eleições de 2024.

Na mesma edição do Diário Oficial do Estado foi designado o secretário municipal de Gestão Administrativa, Dougllas Jonathan Santiago de Souza, para responder cumulativamente pelo cargo de secretário de Saúde até ulterior deliberação.