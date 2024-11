Dupla acreana chega à semifinal do vôlei de praia nos Jogos da Juventude, na Paraíba

Os acreanos Leandro e Brunno, do Colégio Águias do Saber, enfrentam a dupla de Sergipe nesta quinta (21), em João Pessoa, na Paraíba, e se vencerem estarão na semifinal do vôlei de praia nos Jogos da Juventude.

“Não tivemos uma boa estreia no torneio contra o Rio Grande do Norte, mas realizamos ajustes e a dupla subiu de produção. Teremos um duelo difícil, mas podemos conquistar a classificação”, comentou o técnico Cláudio Maia.

Triunfo nas oitavas

Leandro e Brunno ganharam da dupla de Roraima nesta quarta, 20, por 2 sets a 0, com um duplo 21 a 19 em um jogo duríssimo.

“O resultado diante de Roraima aumenta a confiança. Jogar concentrado vai ser fundamental”, avaliou o treinador.