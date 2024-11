Dupla é presa tentando arremessar celulares dentro do presídio de Sena Madureira

Um homem de 37 anos e um adolescente de 17 anos foram capturados pela Polícia Militar tentando arremessar aparelhos celulares para dentro do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Não é a primeira vez que uma ocorrência dessa natureza é verificada.

Os PMs notaram a movimentação suspeita e lograram êxito na ação. Foram apreendidos dois aparelhos celulares digitais, além da linha que seria utilizada para fazer o arremesso.

Os dois infratores foram levados para a Unidade de Segurança Pública de Sena e responderão processo na justiça.

Segundo informações, os detentos que cumprem pena no presídio de Sena Madureira realizam várias investidas com quem está do lado de fora para tentar conseguir aparelhos celulares. Na maioria das vezes, o plano criminoso acaba sendo frustrado.

Diante das investidas, a segurança na muralha do presídio está sendo reforçada pelos policiais penais.