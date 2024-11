Eduardo Bolsonaro diz que governo Trump vai esclarecer suposta “fraude” sobre ida de Filipe Martins aos EUA

De acordo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos pode expor uma “fraude” sobre a acusação de que Filipe Martins teria ingressado no país ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Martins foi assessor especial de Bolsonaro durante sua gestão à frente do executivo brasileiro.

A citada viagem, que supostamente teria sido realizada no final de 2022, foi a razão utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal (STF), para determinar a prisão de Filipe Martins por seis meses. O ex-assessor foi solto em agosto, após nova decisão de Moraes para lhe conceder liberdade provisória.

De acordo com Eduardo Bolsonaro, contudo, a vitória de Trump nos EUA vai esclarecer a suposta fraude em torno da viagem e “comprovar que a acusação é falsa”. “Foi inserida uma entrada falsa do Filipe Martins no território americano por burocratas de imigração norte-americana. E isso, agora que passaram as eleições, virá à tona através do Congresso dos EUA”, disse o filho de Jair Bolsonaro.

Segundo Eduardo Bolsonaro, ele está em contato com parlamentares republicanos para que o caso de Martins seja investigado e esclarecido. “Pegando as informações corretas, achando a pessoa que alterou a entrada do Filipe Martins nos EUA, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa. Isso é crime nos EUA”, afirmou.

O ex-assessor foi preso no dia 8 de fevereiro deste ano a mando de Moraes. O magistrado alegou que Martins seria suspeito de ter planejado um golpe de estado e que havia risco de que ele fugisse do país. A base para a alegação de Moraes foi a suposta viagem de Martins aos Estados Unidos.