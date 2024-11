Elevado da Dias Martins pode ser batizado com nome da falecida esposa de Bocalom

O vereador João Marcos Luz (PL) apresentou um Projeto de Lei na Câmara Municipal de Rio Branco, de autoria coletiva, para dar o nome de Beth Bocalom ao elevado da Estrada Dias Martins. O projeto foi apresentado nesta terça-feira (26) e propõe que seja feita a homenagem à falecida esposa do prefeito Tião Bocalom.

A proposta agora aguarda votação na Câmara Municipal. O elevado na Estrada Dias Martins é uma das obras de destaque da gestão Bocalom, e poderá dar o nome de Beth Bocalom caso o projeto seja aprovado.

Para justificar a homenagem, Beth é lembrada por sua contribuição à educação, além da influência como incentivadora na vida pública do marido. A denominação segue os critérios estabelecidos pela Lei Nº 2.382/2020, que rege a nomeação de ruas, praças, monumentos e edificações públicas.

Beth Bocalom

Conhecida como Beth Bocalom, Elisabeth Aparecida Garcia Rodrigues nasceu em 1º de julho de 1955, no Paraná. Beth foi professora formada em Ciências Físicas e Biológicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jandaia do Sul, no Paraná, e dedicou sua vida à educação, atuando em escolas no Acre.

Beth foi casada com Tião Bocalom e teve dois filhos, Luciana e Sebastião Junior, que morreu de leucemia aos 12 anos.

A professora morreu no dia 19 de maio de 2021, em Araguari, Minas Gerais, após uma longa batalha contra Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).