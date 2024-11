Em audiência de custódia, Justiça nega liberdade para pastor que tentou matar a esposa à facadas

Em audiência de custódia na Vara Estadual do Juizados Garantias, na Cidade da Justiça, no domingo (3), a prisão em flagrante do pastor Francisco Nivaldo Vieira Gomes, conhecido como Michael Gomes, foi convertida em preventiva.

Ele é acusado de, na noite de sábado (3), no apartamento em que vivia com a mulher, Claudia Elisangela Silva de Souza, de 52 anos, num apartamento na Rua Mangabeira, Bairro do Bosque, ter tentado mata-la à faca, além de agredi-la com soco e pontapés. Tudo isso na frente de uma criança, filho do casal.

LEIA: Pastor supostamente alcoolizado é preso após espancar e esfaquear esposa em Rio Branco

De acordo com a Polícia Militar, que realizou o flagrante, Claudia Elisangela Silva de Souza foi agredida por Maikon, que chegou ao apartamento em visível estado de alteração, possivelmente sob efeito de drogas ou álcool. Após uma discussão, ele desferiu um soco contra a esposa e a atacou com uma facada no braço esquerdo.

Agora, a Polícia Civil, que investiga o caso, tem prazo de dez dias para concluir inquérito sobre crime de violência doméstica. Maikon Gomes foi detido pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia da Mulher, onde apresentou comportamento considerado estranho pelas autoridades. Indiciado pelos crimes de tentativa de homicídio com motivação torpe e feminicídio, ele foi transferido da custódia para o presídio.

Informações do sistema de saúde estadual dão conta que o estado da vitima é estável e que ela deve receber alta médica ainda nesta segunda-feira. Ela deverá prestar depoimento sobre o marido.