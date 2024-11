Em caso raro, bebê nasce com mais de 5 kg no interior do Ceará; veja fotos

O peso do bebê é algo considerado raro na medicina – chamado de macrossomia -, já que normalmente um recém-nascido tem entre 2,5 e 4 kg. O caso de Antony aconteceu no dia 24 de outubro, quando a criança nasceu.

Em caso raro, bebê nasce com mais de 5 kg no interior do Ceará/Foto: José Avelino Neto/Secretaria da Saúde do Ceará

Antony Gael é o terceiro filho da agricultora Daniela Barbosa Nobre, moradora de Quixeramobim. Ela vinha sendo acompanhada pela equipe de obstetrícia do HRSC dias antes de dar à luz. Mãe e filho não apresentaram nenhum problema no pós-parto e receberam alta dois dias depois. O parto, do tipo cesária, foi realizado sem qualquer intercorrência.

Daniela conta que os outros dois filhos não nasceram com um peso tão grande, mas revelou que já esperava que Gael viesse maior pelos sintomas na fase final da gestação. “A partir do sétimo mês eu estava me sentindo muito cansada. Não podia fazer nada que eu me cansava. A barriga ficou enorme!”, disse ela.

O que é macrossomia?

O nascimento de bebês com peso igual ou superior a 4 kg, recebe o nome de macrossomia. “Pode ser resultado de fatores genéticos, mas o principal deles é uma predisposição da gestante ao diabetes”, explicou o pediatra do HRSC, Paulo Fernandes, quem cuidou do bebê. Em geral, recém-nascidos não são gestados com um peso tão expressivo.

Conforme as informações da Universidade Federal de Minas Gerais, a diabetes mellitus materno é a principal causa de recém-nascidos grandes para a idade gestacional (GIG). O tamanho grande resulta dos efeitos dos altos níveis de insulina fetal produzidos em resposta ao aumento da glicose materna durante a gestação e, às vezes, pela maior ingestão calórica da mãe para compensar a perda urinária de glicose. Assim, quanto menos controlado a diabetes da mãe durante a gestação, maior poderá ser o tamanho do feto.

Além disso, os bebês grandes para a idade gestacional apresentam sinais e sintomas de obesidade, e riscos de baixos níveis de glicose no sangue nas primeiras horas de vida. A macrossomia fetal é mais comum em filhos de mães diabéticas, mas pode ocorrer na ausência de diabetes.

O HRSC é referência em partos de média e alta complexidade para a região, como explica a enfermeira obstétrica e coordenadora da unidade de obstetrícia, Cris Ângela. “Nosso cuidado é em descobrir o que está causando o peso incomum. E a depender da causa, nossa equipe atua com os cuidados pós-nascimento”. A equipe faz o acompanhamento da glicemia, promove o estímulo ao aleitamento, faz a monitoração das mamadas, e oferta uma fórmula específica para complementar, caso haja necessidade calórica do bebê.

Fernandes explicou ainda que, quando o pré-natal identifica o peso do bebê acima do usual, por uma questão de segurança, o parto deve ser por método cesariana. Ele reforçou que, apesar do bom estado de saúde de Gael, algumas medidas são adotadas. “É necessário ser acompanhado por um pediatra e por um nutricionista”, orientou.

