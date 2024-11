Em menos de 6 horas, Polícia Militar recupera duas motos roubadas em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou na noite da última sexta-feira (23), uma motocicleta Honda CG 160 Fan de cor preta, na Av. Presidente Médici, no bairro Areal, em Rio Branco.



O grupo tático do 2° BPM da PMAC foi acionado para atendimento de ocorrência de roubo. No local, foi percebido que um veículo havia sido abandonado pelos autores, e ao realizar a inspeção preliminar, verificou-se que o veículo em questão, não possuía placa de identificação.

A outra motocicleta, uma Honda CG Titan 160 de cor preta, já sem as rodas e farol, foi recuperada pela Polícia Militar na tarde desta sexta-feira, 22, na quadra 22, no bairro Cidade do Povo.

O grupamento tático do 2° Batalhão da PMAC realizava patrulhamento ostensivo e preventivo pelo Bairro com o objetivo de prevenir e coibir práticas ilícitas, quando especificamente na Quadra 20 foi observado um prédio público com sinais de deterioração e abandono, locais comumente utilizados para consumo de entorpecentes e ocultação de objetos provenientes de crimes.

A equipe policial decidiu realizar uma incursão à pé no local, e durante a inspeção dos cômodos, foi avistada a motocicleta em processo de desmontagem.

Ao realizarem consulta ao sistema via COPOM, foi identificado que o veículo possuía restrição de roubo e furto, com registro de ocorrência datado no dia 6 de novembro.

Os dois veículos foram encaminhados para a Delegacia da Segunda Regional, situada no bairro Cidade do Povo, para posterior restituição aos proprietários.