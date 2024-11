Empresário acreano celebra aniversário com artistas nacionais em festa exclusiva no Acre

O empresário acreano Marcos Diniz está preparando uma comemoração inesquecível para marcar seus 30 anos de vida. A festa, que promete movimentar Rio Branco, acontecerá no próximo dia 26 de novembro no Gran Reserva, um dos espaços mais prestigiados da cidade.

Segundo informações obtidas pela coluna Douglas Richer do ContilNet, o evento será restrito a 400 convidados, mas o que não vai faltar é animação. Grandes nomes do cenário artístico nacional estão confirmados, incluindo MC Daniel, Andrezinho do Molejo, Ivo Meireles, da Escola de Samba Mangueira, Priscila Ribeiro, João Lucas e Marcelo, Wanderley Andrade e DJ Pedrinho Moura, ex-Pânico.

Popularmente conhecido como ‘Marcão’, o empresário também planejou um encerramento digno de sua celebração: um café da manhã especial para os convidados que se manterem no ritmo até às 8h da manhã.

Com uma lista de atrações de peso e uma proposta exclusiva, a festa de Marcão já é aguardada como um dos eventos mais badalados do ano na capital acreana.

Após receber a informação, a coluna Douglas Richer tentou contato com o empresário Marcos Diniz para confirmar os detalhes da festa, mas não obteve retorno. Até o momento, nada foi confirmado.