Empresário francês visita o interior do Acre e dispara: “Cidades são horríveis, mas seguras”

O empresário francês Loic Le Meur, de 52 anos, publicou em uma rede social que as cidades acreanas são horríveis, mas seguras. Na publicação, feita dia 19 de outubro, o empresário disse que “o terceiro mundo é mais seguro”.



O francês visitava uma cidade no interior do Acre. No X (antigo Twitter), o empresário respondeu uma publicação que falava sobre a pobreza vistas nas ruas de todos os continentes do mundo e foi quando citou o Acre:

“O terceiro mundo é mais seguro. Eu estava no Gabão, África. Agora estou em um dos estados mais pobres do Brasil, ACRE, onde fica parte da floresta amazônica. As cidades são bem horríveis, mas é seguro. Escrevendo isso daqui, adicionando a localização para você ver. Indo para a selva profunda em algumas horas. SF [San Francisco] não é terceiro mundo”.