Esbanjando sensualidade, acreana Gleici Damasceno surge de calcinha e faz selfie no espelho; VEJA FOTOS

Na tarde deste sábado (23), a vencedora do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, agitou a web após publicar um registro sexy em sua conta no Instagram. Exalando ousadia e sedução, a morena apareceu de calcinha, ostentando suas curvas em frente ao espelho, e rapidamente recebeu uma chuva de elogios dos fãs.

Gleici, que se tornou um ícone da TV brasileira após sua vitória no Big Brother Brasil em 2018, é natural de Rio Branco, no Acre. Com sua trajetória marcada pela superação e carisma, a jovem conquistou o público e se manteve em evidência, participando de diversos projetos após o reality show.

Na legenda da publicação, a acreana falou sobre a saudade de suas madeixas longas: “Saudades de um cabelão”. A foto causou grande repercussão nas redes sociais, reafirmando a confiança e a personalidade autêntica da ex-BBB, que segue conquistando os holofotes e mantendo a atenção do público.

Recentemente, Gleici Damasceno tem se destacado no cinema nacional como atriz, com destaque para seu trabalho no premiado filme Noite dos Alienígenas. Ela segue ganhando espaço e reconhecimento na indústria cinematográfica.

Veja a publicação: