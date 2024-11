Escravizadas no OnlyFans: mulheres relatam ser forçadas a gravar vídeos de sexo para a internet

A vítima, às vezes, era uma noiva ou uma namorada, abusada para aumentar o orçamento doméstico, financiar a aposentadoria do casal ou cobrir as despesas dos filhos, de acordo com relatos em arquivos policiais ou judiciais.

A Reuters não divulga os nomes das mulheres que dizem ter sido vítimas de tráfico sexual.

A mulher de Wisconsin, hoje com 23 anos, foi abusada por Austin Koeckeritz, que se descreveu em um blog como “empresário, artista e estudante de psicologia”. Ele está cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão depois de se declarar culpado de tráfico sexual.