Especulação indica que acreano pode ser um dos novos integrantes do BBB 25

Em fase final para a escolha dos novos participantes do Big Brother Brasil (BBB) 25, boatos que circulam nas redes sociais indicam que um acreano recentemente participou da seletiva para entrar na casa mais vigiada do país.

Comandado por Tadeu Schmidt, a próxima edição será uma das mais longa da história do programa no Brasil, segundo decisão da TV Globo, que celebra 60 anos ano que vem.

“Notícia quentinha: tem um rapaz de Santa Rosa do Purus que já está na seletiva do BBB 25. O mesmo encontra na disputa com uma goiana, onde tiveram as inscrições juntas”, destaca comentário em um rede social.

O BBB 25 deve estrear no dia 14 ou 21 de janeiro, ficando no ar até a última semana de abril ou a primeira de maio. Caso os boatos de confirmem, teremos um terceiro acreano no reality show.