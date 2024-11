“Eu não votei em ladrão”: carro circula em Rio Branco pedindo impeachment de Lula e apoio a Trump

Mesmo após as eleições presidenciais dos Estados Unidos da América (EUA) terem se encerrado, o assunto ainda vem chamando atenção, mesmo em solo acreano. Pelas ruas da capital do estado, Rio Branco, é possível ver circulando pelas ruas um veículo com diversos adesivos em apoio a Donald Trump, eleito mais uma vez presidente dos EUA.

A caminhonete preta, modelo Nissan Frontier, conta com diversos adesivos, entre eles, pedidos pela aprovação do PL que exige a volta dos votos impressos, “Eu Apoio Trump 2024”, “Fora Lula” e “Eu Não Voto em Ladrão”.

As eleições estadunidenses se encerraram no último dia 5 de novembro, e terminaram com a eleição de Donald Trump para assumir, novamente, a Presidência do país. É importante lembrar que brasileiros não podem votar no pleito, apenas em caso de dupla cidadania.