Ex-mulher expõe áudios de Marcynho Sensação e se diz “humilhada”

Veronyca Rocha, ex-mulher e mãe da filha de 8 anos do cantor Marcynho Sensação, resolveu expor conversas e áudios polêmicos enviados pelo artista. Nas mensagens, ele faz ameaças veladas à ex-companheira e diz que, caso tenha a carreira prejudicada, poderá deixar de pagar benefícios à criança, como escola e plano de saúde.

“Irei postar quem realmente ele é”, disse Veronyca nos stories do Instagram na noite desta terça-feira (5/11). Ela apagou as postagens poucos minutos depois de torná-las públicas, mas a coluna Fábia Oliveira teve acesso ao material. Em conversa com a coluna, a jovem afirmou que se sentiu “humilhada” pelo cantor.

Em uma das mensagens, Marcynho Sensação acusa a ex-mulher de levar uma vida de “luxo” com o dinheiro que ele repassa a ela à filha. “Posta aí o que você quiser. Fica a vontade, na justiça nós se resolve [sic]. Você acha que isso que você posta vai me prejudicar é? Vai viver sua vida de boa com o luxo que você não tinha”, escreveu Marcynho.

No print, Veronyca rebate e diz que recebe R$ 5 mil mensalmente do cantor. “Luxo? Com 5 mil, com todas as despesas da casa e da menina”, reagiu.

Em outra conversa, eles brigam após Marcynho cancelar o reforço escolar da filha. “Cancelou o reforço né? Tô passando pra avisar que esse período da aula ela vai ficar com você! Até porque eu não sei ensinar ela”, escreveu Veronyca.

“Encerrei com a moça porque a professora falou que ela só precisa de seis meses de reforço. Você não sabe ensinar ela? Agora você sabe escrever em rede social que eu isso e aquilo né?”, respondeu o cantor.

Revoltado

Veronyca Rocha também compartilhou áudios em que o artista de piseiro parece revoltado. “Quem paga a escola, quem comprou casa, quem mobiliou casa, quem fez quarto da menina, quem paga plano de saúde, quem paga tudo? É tu é? Cinco mil reais por mês pra dar a comer a tu e a menina, sou eu? Sou eu ou você? Vai se lascar!”, esbravejou.

Em seguida, ele disse que, caso seja prejudicado, quem perderá é a filha e a ex-esposa. “Pega esse áudio que eu gravei e poste, pode postar tudo aí, quem tá perdendo tudo não sou eu não, é você. Se acabar a minha carreira, quem perde não sou eu não, que eu tô feito na vida. Eu tenho meu carro, minha casa, minha família, minha filha que gosta de mim, quem vai perder é você, não é eu não.”

O cantor encerrou a gravação fazendo ameaças veladas à Veronyca. “Se você chegar um dia me prejudicar, quem prejudica é a menina. Tudo o que vocês têm hoje é por causa do meu sucesso. Prejudicou meu sucesso, vocês também viu vida? Vou ter que vender minha casa, vou ter que parar de pagar plano de saúde, parar de pagar tudo, porque não vou ter condições”, afirmou.

Marcynho Sensação, de 25 anos, é um dos novos nomes do piseiro, gênero que vem ganhando espaço nos últimos anos em todo o Brasil. No Instagram, ele soma mais de 1,8 milhões de seguidores. Em outubro, ele esteve em meio a uma polêmica após a prefeitura de Tarauacá, cidade localizada no Acre, desembolsar R$ 220 mil por um show do artista.

A coluna Fábia Oliveira procurou Marcynho Sensação para que ele se pronunciasse a respeito da briga com a ex-esposa, mas até o fechamento desta reportagem, ele não havia se pronunciado.