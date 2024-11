Exclusivo: casamento de luxo de empresário acreano do setor gastronômico contará com show privado nacional

A coluna Douglas Richer, do ContilNet, revela com exclusividade que a icônica banda Djavú desembarcará no Acre para um show privado em um casamento que promete ser o evento do ano. A celebração deve acontecer em uma sexta-feira no renomado espaço Maison Borges. Embora os detalhes sobre o casal anfitrião não possam ser divulgados por falta de autorização, sabe-se que são empresários de uma prestigiada rede de culinária local.

Com um repertório repleto de sucessos, a banda Djavú, liderada por Geandson Rios, trará um toque de animação e nostalgia à noite acreana. Após essa apresentação exclusiva, o grupo seguirá com uma agenda de shows em outros municípios do estado, com paradas confirmadas em Sena Madureira, Brasiléia e Acrelândia.

Veja os hits: