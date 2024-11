EXCLUSIVO: médica Jarinne Nasserala, de Sena Madureira, lidera hospital premiado no Acre

Em entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer, do ContilNet, a médica Jarinne Nasserala, natural de Sena Madureira, compartilhou a alegria e o orgulho de liderar o Hospital do Rim, premiado na Noite de Premiação da Rede Prestadora, promovida pela Unimed Rio Branco. A instituição foi o único hospital a receber a certificação na categoria ouro, alcançando 100% de satisfação dos clientes.

No bate-papo com este jornalista, Jarinne, que é diretora técnica do hospital, destacou as estratégias que garantem a excelência no atendimento. “Nossa prioridade é o cuidado humanizado e especializado, aliado a novas tecnologias e um ambiente acolhedor, tanto para os pacientes quanto para as famílias. Temos uma equipe qualificada, que está sempre se atualizando conforme as normas da vigilância”, contou.

O evento, realizado pela maior operadora de planos de saúde do Acre, avaliou a opinião dos clientes e premiou as melhores clínicas, laboratórios e hospitais do estado. Para Jarinne, o reconhecimento reflete um trabalho feito com dedicação e propósito. “Essa premiação representa muito para nós. É a realização de um sonho de melhorar a saúde no Acre. Antes, as pessoas acreditavam que precisavam viajar para São Paulo em busca de um bom atendimento. Hoje, elas confiam e se sentem acolhidas aqui no nosso hospital”, afirmou ao ContilNet.

Durante a conversa, a médica também ressaltou como é possível conciliar tecnologia e humanização na saúde. Segundo ela, o hospital busca constantemente inovar nos procedimentos e no acolhimento, sempre pensando na segurança e no bem-estar dos pacientes. Ao lado de Alessandro Nasserala, que atua como diretor administrativo e financeiro da instituição, Jarinne tem liderado uma transformação na percepção sobre a saúde no estado.

A médica, que carrega com orgulho suas raízes em Sena Madureira, afirmou que o reconhecimento vai além de um prêmio; é um estímulo para continuar avançando. “Essa conquista é fruto de muito esforço e trabalho em equipe. Queremos continuar mostrando que é possível oferecer excelência no Acre, sem que as pessoas precisem sair do estado para se sentirem seguras e bem cuidadas”, destacou.

A entrevista exclusiva à coluna Douglas Richer mostra como a trajetória de Jarinne Nasserala e a atuação do Hospital do Rim têm sido fundamentais para elevar o padrão da saúde no Acre, consolidando a instituição como referência em atendimento humanizado e de qualidade.

Veja os agradecimentos da gestão: