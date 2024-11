EXCLUSIVO: Miss Acre vive experiência inesquecível na Tailândia e revela detalhes ao ContilNet

A Miss Eco Acre, Samara Vanziller, está aproveitando férias inesquecíveis na Tailândia, onde participou do tradicional Festival de Lanternas em Chiang Mai, um dos eventos culturais mais emblemáticos do país. O festival, que ocorre anualmente, reúne milhares de pessoas em celebração à renovação espiritual e à busca por prosperidade.

Em entrevista exclusiva à coluna de Douglas Richer, do ContilNet, na nesta sexta-feira (22), Samara compartilhou detalhes sobre a experiência única. “Foi um momento de renovação espiritual que pude vivenciar com as amigas. Soltar essa lanterna no céu significa deixar o passado. Renovo. Um futuro de prosperidade,” contou a miss, emocionada com a vivência.

Além de participar da festa das lanternas, Samara incluiu em seu roteiro uma visita ao santuário de elefantes resgatados, uma iniciativa de proteção animal que promove a reabilitação desses animais em um ambiente natural. A Miss Eco Acre também explorou as paradisíacas praias da ilha Long Beach, em Phi Phi Island, reforçando a conexão com a natureza e as belezas exuberantes do sudeste asiático.

Samara, que conquistou o título estadual pela defesa de causas ambientais, destacou a importância de experiências como essas para ampliar a visão sobre cultura, sustentabilidade e espiritualidade. “Cada lugar por onde passo me ensina algo novo. A Tailândia vai sempre ter um espaço especial no meu coração”, concluiu.

As férias da miss prometem continuar com mais aventuras, mostrando que, além da beleza, Samara representa o Acre com autenticidade e inspiração.

Veja fotos e vídeos cedidos a coluna Douglas Richer: