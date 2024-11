Fábrica vendia cervejas baratas com rótulos de marcas mais caras em Valparaíso

Uma fábrica clandestina de falsificação de rótulos de cervejas foi desativada nesta terça-feira (5), durante operação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em uma chácara no Setor Anhanguera, em Valparaíso de Goiás. Durante a ação, cinco suspeitos foram presos e cerca de três mil garrafas de cerveja foram apreendidas.

No local, os policiais encontraram equipamentos especializados, centenas de rótulos de marcas conhecidas e uma prensa industrial usada para trocar as tampas das garrafas. Segundo a PMDF, o esquema consistia em comprar cervejas de marcas mais baratas e alterar o rótular para vender com o valor mais elevado.

Para realizar as trocas, o grupo deixava as garrafas dentro de uma caixa d’agua para amolecer o papel da marca. Após retirados, os rótulos eram substituidos por outros de marcas mais valorizadas. As bebidas eram vendidas no Distrito Federal e em cidades do Entorno, como Gama, Santa Maria e Valparaíso.

A investigação começou após a polícia abordar dois veículos de carga carregados com bebidas irregulares na DF-290, próximo a Santa Maria. Com as informações fornecidas pelos motoristas, a polícia chegou até a fábrica clandestina.

Os dois motoristas e outras três pessoas encontradas na fábrica foram detidos e levados para a 20ª Delegacia de Polícia, no Gama. Todo o material foi apreendido e está sendo investigado.