Falta de combustível interrompe transporte escolar e preocupa famílias no interior do Acre

A direção da escola Charles Santos, em Sena Madureira, informou na noite desta terça-feira (12) aos pais e responsáveis dos alunos que, devido à falta de combustível para o abastecimento dos ônibus, o transporte escolar estará suspenso nesta quarta-feira (13), sem previsão para retomada.

Embora as aulas sejam mantidas, as famílias, especialmente aquelas que residem em áreas mais afastadas, estão enfrentando dificuldades para levar seus filhos à escola.

A medida afeta diretamente os estudantes da região, como é o caso das mães que dependem desse serviço para garantir o acesso dos filhos à educação.

Uma delas, residente das proximidades de Manoel Urbano, relatou a preocupação com a falta de alternativas: “Nós moramos longe e não temos condições de pagar transporte alternativo todos os dias. É ainda mais difícil para quem tem mais de um filho. Ficar sem transporte escolar compromete a educação dos nossos filhos, e não podemos arcar com os custos do mototáxi ou outros meios de transporte”, contou, demonstrando a dificuldade enfrentada por quem depende do Bolsa Família para sustentar a família.

A nota enviada pela escola aos responsáveis destaca que, apesar da paralisação do transporte, as atividades escolares ocorrerão conforme o planejado, e a recomendação é para que, sempre que possível, os pais busquem alternativas como caronas ou levem seus filhos pessoalmente até a escola.

A direção da escola se compromete a buscar soluções temporárias até que o fornecimento de combustível seja normalizado, garantindo o retorno do transporte escolar o mais breve possível.