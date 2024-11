Família Imperial: dom Antônio de Orleans e Bragança morre aos 74 anos

Membro da Família Real Brasileira, dom Antônio de Orleans e Bragança morreu na manhã desta sexta-feira (8/11), aos 74 anos, na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro.

Dom Antônio foi levado em julho à Casa de Saúde devido a problemas respiratórios e, segundo a unidade hospitalar, faleceu por doença pulmonar obstrutiva.

O velório será Igreja da Imperial Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no bairro da Glória, também na zona sul do Rio.

Dom Antonio era filho do príncipe dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil de 1921 até o falecimento, em 1981, e da princesa dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança; bisneto da princesa dona Isabel; trineto do imperador dom Pedro II; e tetraneto do imperador dom Pedro I.

O site Casa Imperial descreve dom Antônio como “Sua Alteza Imperial e Real o senhor dom Antonio João Maria José Jorge Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, príncipe imperial do Brasil, príncipe do Brasil, príncipe de Orleans e Bragança e imediato sucessor dinástico do irmão, o príncipe dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil”.

Dom Antonio nasceu em 24 de junho de 1950, no Rio de Janeiro, e era o sétimo dos 12 filhos do príncipe dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança e da esposa, a princesa dona Maria da Baviera de Orleans e Bragança.

Em 15 de julho de 2022, por ocasião da ascensão de dom Bertrand à Chefia da Casa Imperial do Brasil, dom Antonio se tornou, na condição de herdeiro presuntivo dos direitos dinásticos do irmão, o príncipe imperial do Brasil.

Ele deixa esposa, três filhos e dois netos.