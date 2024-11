Feminicídio: homem mata mulher e tira a própria vida

Uma mulher foi encontrada morta, na manhã desta segunda-feira (11/11), em um apartamento na Rua 5 de Vicente Pires. O caso, que ocorreu por volta das 9h30, é investigado inicialmente como feminicídio seguido de suicídio.

A vítima se trata da pedagoga Denise Rodrigues de Oliveira, 30 anos, e o autor do feminicídio seria o ex-companheiro dela, o garçom Adriel Munis Teixeira, 29. Os dois tinham terminado o relacionamento havia cerca de três meses.

O Metrópoles também apurou que os dois se relacionaram por cerca de dois meses, mas Adriel não aceitava o término e teria ameaçado a vítima.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou o corpo de Denise com marcas de golpes de arma branca, e o de Adriel, com “indícios de suicídio”, segundo a corporação. A pedagoga estaria amarrada e amordaçada.



A reportagem apurou que Denise era monitora da educação infantil em uma escola particular em Vicente Pires e que colegas de trabalho teriam estranhado a falta dela no colégio.

Então, os funcionários decidiram ir à casa da vítima, com ajuda de uma amiga que havia trabalhado com a pedagoga anteriormente e tinha a chave do apartamento de Denise.

Quando chegaram ao local, encontraram o corpo de Denise e de Adriel. O caso é investigado pela 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires).