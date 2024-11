Fisioterapeuta Suzy Aragão Simões celebra 34 anos com festa íntima; FOTOS

Referência em Pilates e RPG no Acre, a fisioterapeuta Suzy Aragão Simões celebrou seus 34 anos com uma comemoração intimista entre familiares e amigos próximos, em Rio Branco. A festa, realizada no último sábado (2), foi marcada por momentos especiais e registros emocionantes.

Nas redes sociais, Suzy compartilhou alguns cliques do ensaio fotográfico feito especialmente para a ocasião, que contou com produção personalizada, além de um bolo cuidadosamente decorado para o tradicional momento de apagar as velinhas.

Suzy, que é casada com Antônio Carlos Pinheiro e mãe de Eva Luísa, destaca-se como uma das profissionais mais requisitadas e respeitadas da fisioterapia no Acre. Com um trabalho focado em reabilitação por meio de Pilates e Reeducação Postural Global (RPG), a fisioterapeuta se dedica a ajudar seus pacientes a conquistarem melhor qualidade de vida.

Veja fotos: