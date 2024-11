Flaviano Melo é homenageado com música em despedida emocionante em cemitério; ASSISTA

A despedida ao ex-governador Flaviano Melo, neste sábado (23), no Cemitério São João Batista, foi marcada por um momento de grande emoção, no qual a cantora Camile Castro, amiga pessoal e admirada por Flaviano, interpretou a música “Gostava Tanto de Você”, uma das preferidas do político.

O sepultamento de Flaviano Melo foi precedido por outras homenagens, como salvas de tiros e a soltura de balões brancos. O momento musical encerrou a cerimônia de forma simbólica, celebrando a memória de uma figura que marcou a história política e social do Acre.

Após a apresentação, que levou os presentes no enterro às lágrimas, foi feita uma oração final e então Flaviano foi enterrado.

