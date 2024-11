Gamecon Acre movimenta economia local e cultura nerd

A Gamecon Acre, que iniciou no dia 31 de outubro e segue até 2 de novembro, no Centro Universitário Uninorte, em Rio Branco, além de trazer a discussão dos games como profissão, também movimenta a economia local.

No segundo piso do evento, diversas lojas do segmento geek e nerd trouxeram seus produtos para venda. A proprietária da Emporium Nerd, Ytalla Mota, explicou ao ContilNet que foi convidada pela Associação de Nerds do Acre (Anac) para marcar presença no evento.

Segundo Ytalla, a expectativa para o segundo e terceiro dia é muito grande. “Espero que dê tudo certo e continue dando certo. Nós vendemos muito e tem sido muito boa a procura, a movimentação com os alunos. Está sendo ótimo”, disse.

VEJA FOTOS: