Gladson e Bocalom se reúnem para tratar de obras e outros projetos para Rio Branco

O governador Gladson Cameli e o prefeito Tião Bocalom se reuniram nesta quinta-feira (21), no gabinete do chefe do executivo, para tratar de obras importantes para a capital acreana.

O registro foi publicado nas redes sociais do prefeito.

“Nesta manhã, tive a satisfação de me reunir com o amigo e governador Gladson Cameli em um encontro muito produtivo. Conversamos sobre projetos futuros de obras estruturantes, alinhando as áreas de atuação da prefeitura e do Governo do Estado. Com esse primeiro ajuste, nosso próximo passo será buscar recursos junto à bancada federal para viabilizar essas importantes realizações”, escreveu Bocalom.

“Foi um momento de grande proveito, como sempre estar ao lado do governador e amigo”, disse o prefeito.

Participaram do encontro o secretário de Governo, Luiz Calixto, e chefe da Casa Civil Municipal, Valtim José.