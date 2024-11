Gladson e embaixador da Áustria discutem parcerias inéditas para desenvolvimento de projetos sustentáveis no Acre

O governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta segunda-feira, 11, no Palácio Rio Branco, a visita do embaixador da Áustria, Stefan Scholz. A reunião focou no estreitamento dos laços entre o Acre e a Áustria, especialmente em áreas de interesse mútuo como preservação ambiental, transição energética e desenvolvimento econômico.

Esta é a primeira vez que o embaixador visita o Acre, sendo acompanhado por sua esposa, a embaixatriz Angelika Scholz, e pelo diretor da empresa do setor energético Andritz Hydro Brasil, Dieter Hopf.

Durante o encontro, Cameli destacou a importância de parcerias internacionais para um estado como o Acre, que ocupa uma posição estratégica na fronteira tríplice com o Peru e a Bolívia.

“O Acre tem necessidades e potencialidades específicas. Nossa localização, aliada ao compromisso com o desenvolvimento sustentável, faz do nosso estado um cenário ideal para investimentos em setores que alinhem progresso econômico com respeito ao meio ambiente”, afirmou o governador.

O embaixador se mostrou impressionado com os avanços do Acre que encontrou em sua visita e reforçou a intenção de fortalecer a colaboração entre seu país e o estado. “É inspirador ver o quanto o Acre avançou em áreas como preservação ambiental e projetos de desenvolvimento sustentável, apesar de sua juventude como estado. Quero levar todo esse aprendizado para a Áustria e explorar as oportunidades de colaboração”, declarou Scholz.

Representantes do governo do Acre presentes no encontro ainda apresentaram o Plano Estadual de Eficiência Energética, um projeto que tem potencial para ser um modelo de transição energética na Amazônia. O diretor da Andritz Hydro Brasil, Dieter Hopf, demonstrou grande interesse, apontando para a possibilidade de atuação em iniciativas de geração de energia limpa. “O Acre reúne condições ideais para projetos que possam tanto preservar a floresta quanto gerar energia sustentável. Queremos apoiar iniciativas que promovam essa transição verde”, destacou Hopf.

Além das propostas para eficiência energética, o governo acreano apresentou iniciativas já em curso, como os acordos de crédito de carbono celebrados com o Reino Unido e a Alemanha. Esse modelo de compensação ambiental foi elogiado pelo embaixador Scholz, que considera a prática um exemplo de políticas que harmonizam desenvolvimento e preservação. Segundo ele, a Áustria também busca soluções verdes e experiências como a do Acre poderiam inspirar projetos parceiros em seu país.

A visita incluiu ainda uma apresentação de produtos amazônicos como borracha, castanha e cacau, setores que têm recebido apoio do Estado por meio de incentivos e parcerias. “Nossa ideia é fortalecer cadeias produtivas que promovam o desenvolvimento da nossa população e que valorizem os recursos naturais de forma sustentável”, comentou o governador Cameli.

Relações entre Brasil e Áustria

As relações entre Brasil e Áustria remontam ao século XIX e vêm sendo fortalecidas ao longo do tempo. Recentemente, os governos brasileiro e austríaco assinaram um memorando de entendimento para cooperação econômica e inovação. Esse acordo prioriza áreas como tecnologia verde, infraestrutura, inovação e financiamento, e busca impulsionar a economia por meio de iniciativas sustentáveis.

A visita do embaixador Scholz ao Acre demonstra um esforço contínuo de ambas as nações em reforçar os laços bilaterais. O Brasil é atualmente o quarto maior mercado ultramar para a Áustria, e mais de 60% das exportações austríacas para a América do Sul têm como destino o Brasil.

Parcerias para o futuro

O governador Cameli acredita que o encontro com o embaixador austríaco representa um marco na busca por parceiros internacionais dispostos a investir em um desenvolvimento sustentável no Acre. “Queremos construir um Acre forte, que seja um exemplo de como o desenvolvimento econômico pode caminhar junto com a preservação ambiental. A presença do embaixador e de sua comitiva reforça que estamos no caminho certo”, concluiu Cameli.

A visita foi acompanhada por diversas autoridades estaduais, incluindo o secretário de Planejamento, Ricardo Brandão; o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho; a secretária adjunta de Meio Ambiente, Renata Souza; e o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais, José Luiz Gondim. Essas lideranças apresentaram os principais projetos e desafios do Acre, demonstrando o comprometimento do Estado com uma agenda de sustentabilidade e inovação.

A visita do embaixador austríaco ao Acre sinaliza um passo importante para a ampliação das parcerias do estado no cenário internacional, com foco em áreas de interesse mútuo e no fortalecimento de uma economia verde, capaz de aliar progresso e conservação ambiental.