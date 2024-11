Gladson inaugura batalhão da PM no 2º Distrito e anuncia novos investimentos

O Governo do Acre inaugurou, na manhã desta terça-feira (19), o quartel do 2º batalhão da Polícia Militar do Acre, cel. Fontenele de Castro. Localizado em região estratégica, o quartel vai atender o Segundo Distrito de Rio Branco.

O secretário de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, disse que o local é estratégico.

“Foi uma estratégia para a Polícia Militar fazer a segurança pública e o policiamento ostensivo no Segundo Distrito, que é a maior regional da capital, onde concentra o maior número de bairros e o maior índice populacional. Estrategicamente isso aqui é um ponto ideal, tão próximo também do Arena da Floresta, que agora com essa inauguração nós teremos eventos aqui, e essa área ser policiada é muito importante para a gente mitigar os índices criminais na nossa capital e no nosso Estado consequentemente”, disse.

O secretário disse ainda que a presença do quartel e de viaturas na região, além do efetivo circulando, aumenta a segurança e a sensação de segurança.

O governador Gladson Cameli, em entrevista coletiva, disse que o novo batalhão, além de beneficiar a população, melhora as condições de trabalho das forças de segurança.

“Essa é uma das nossas metas: cada vez mais tentar melhorar toda a estrutura que o estado tem, e as condições físicas que ali se encontravam. Temos esse grande desafio e eu não tenho dúvidas que, cada um fazendo seu papel, a gente vai diminuir as diferenças e ter mais conquistas”, disse.

Para o 2º Batalhão, foram investidos quase R$ 3 milhões, mas o governador afirmou ainda que há novos investimentos para a Segurança Pública. “Em todo o estado, o planejamento da Polícia Militar, junto com a Segurança é deixar, em todos os batalhões, uma estrutura física recuperada ou então construída nova. De Thaumaturgo a Assis Brasil, esse é o nosso grande compromisso”, explicou.

Gladson falou ainda sobre o pagamento do Prêmio de Valorização para os servidores, feito na última semana, que incluiu a Polícia Militar. “Isso tudo mostra que há uma sintonia da equipe para que a gente possa, cada vez mais, valorizar quem nos ajuda a cuidar das pessoas”, disse.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias, disse que a entrega do 2º Batalhão é um dos grandes eventos dos últimos tempos.

“Todos nós estamos realizando um um sonho antigo, um projeto que demorou, que deu trabalho mas que valeu a pena. Hoje nós vamos entregar para o Segundo Distrito um quartel e uma tropa mais motivada. Uma tropa que já tem um um exemplo de dedicação e empenho aqui para toda a população. Nós temos um prédio todo novo, mobiliado e em um ponto estratégico. É um sonho aqui pela nossa tropa”, disse.

Em seu discurso, o comandante-geral disse ainda que será instalado uma base da Rotam no bairro Quinze, também no Segundo Distrito. “Mudar o cenário da violência na capital”, finalizou.

O senador Alan Rick, que também marcou presença na entrega do prédio, anunciou que em breve serão entregues mais de 100 glocks para a Polícia Militar do Acre. Apenas em 2024, o senador já entregou quase R$ 20 milhões de emendas, entregues em equipamentos para a Segurança Pública do Estado.