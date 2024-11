Gleici Damasceno arrasa como Mulher-Gato no Halloween de Pabllo Vittar; ASSISTA

A atriz acreana Gleici Damasceno foi um dos destaques da quinta edição do Halloween de Pabllo Vittar, realizado na última sexta-feira (1º) no Vibra São Paulo, na zona sul da capital paulista. O evento, que comemorou o 31º aniversário de Pabllo e celebrou o Dia das Bruxas, reuniu diversas celebridades, mas foi Gleici quem roubou a cena com uma fantasia impactante de “Mulher-Gato”.

A ex-BBB apostou em um visual arrojado que combinava um decote profundo, peças de couro preto, batom vermelho marcante e um chicote que complementava o figurino, transmitindo poder e atitude. A escolha da fantasia destacou sua elegância e mostrou mais uma vez o lado ousado e fashionista da atriz, que foi muito elogiada por quem esteve presente.

Além de Gleici, o evento atraiu outras personalidades como a drag queen Duda Beat, Tiago Abravanel, Aretuza Lovi e Pequena Lo, que também exibiram fantasias criativas para celebrar a noite. No palco, a anfitriã Pabllo Vittar fez um show repleto de energia e prestou uma homenagem à Madonna ao vestir um figurino inspirado na The Celebration Tour, incluindo uma apresentação memorável em maio no Rio de Janeiro.

O Halloween de Pabllo Vittar, que já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do ano, foi palco não só de grandes shows, mas também de encontros e momentos marcantes que mostraram a diversidade e o talento da cena artística atual. Entre esses momentos, a presença de Gleici Damasceno se destacou, reafirmando sua popularidade e carisma em eventos de grande porte.

Veja o vídeo: