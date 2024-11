Globo impõe ordem a Ana Maria após famosa debochar de novela

Um comentário feito por Ana Maria Braga no Mais Você dessa segunda-feira (11/11) não gerou apenas um climão diante as câmeras, mas também nos bastidores da Globo. A companheira de Louro Mané expôs as incoerências na trama de Mania de Você, novela das 21h da emissora, e pegou todo mundo de surpresa. A coluna Fabia Oliveira te conta os desdobramentos da situação.

Na atração, Tati Machado antecipou alguns acontecimentos do folhetim escrito por João Emanuel Carneiro e disse que Luma (Agatha Moreira) acusaria Viola (Gabz) de roubar suas receitas. Foi então que Ana Maria mostrou que o enredo não fazia muito sentido.

“Mas não tem como roubar receita. Na real não existe isso”, decretou a famosa, deixando a colega de programa sem reação. “Por exemplo, qualquer pessoa pode copiar receita de qualquer pessoa porque é público. É domínio público. E agora, como é que faz? Não é crime, entendeu?”, questionou.

A fala da apresentadora viralizou e repercutiu nas redes sociais. Nos bastidores da emissora carioca, a declaração de Ana Maria circulou pelos corredores e não pegou bem, já que Mania de Você tem registrado índices ruins de audiência. A coluna, que tem amigos em todos os lugares, descobriu que o alto escalão da Globo não gostou e fez uma imposição à artista.

Convite

A direção da Globo exigiu que Ana Maria convidasse o autor da novela, João Emanuel Carneiro, para participar do programa, numa tentativa de colocar panos quentes em qualquer mal-estar. Na atração desta terça-feira (12/11), além de receber a atriz Gabz, que interpreta Viola no folhetim, a apresentadora fez um convite informal ao novelista.

“Essa novela é cheia de idas e vindas, eu queria até, vou fazer um convite aqui, porque tem alguém que pensa nessa história, que é o autor da novela, que é o João Emanuel. Eu queria convidar o João pra vir tomar café com a gente. É um jeito novo de fazer novela (…) Eu queria que o João viesse aqui pra falar com a gente”, pediu Ana Maria.

Nos capítulos de Mania de Você que vão ao ar nesta semana, Viola será vítima de um plano arquitetado por Mavi (Chay Suede) e Luma para acabar com a sua reputação. A chef é surpreendida pelo golpe quando chega acompanhada de Marcel (Bukassa Kabengele) ao evento de premiação do Voilà Violeta como melhor restaurante da América Latina.

Na ocasião, em função de notícias falsas divulgadas pela dupla de vilões, jornalistas bombardeiam Viola com acusações que a deixam desnorteada. Ao perceber que está sendo vítima de uma armação e ver Luma assumindo o seu lugar à frente do restaurante, Viola se revolta e tem uma reação explosiva na frente de convidados e jornalistas, que deixa parte da cozinha destruída e Luma fica machucada.

A coluna questionou a Globo sobre o mal-estar nos bastidores após a fala de Ana Maria, mas a emissora não se pronunciou até o fechamento dessa reportagem.