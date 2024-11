As polícias civis do estado paulista e do Distrito Federal (PCDF) cumpriram quatro mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de R$ 500 mil. As medidas judiciais afetaram dezenas de contas bancárias.

Operação GhostRat

A PCDF descobriu que a quadrilha era de São Paulo e fazia ligações para pessoas de todo o Brasil, fingindo ser da central de segurança de bancos.

Após enganarem as vítimas, os criminosos as induziam a acessar sites clonados que tinham exatamente a mesma aparência das páginas oficiais dos bancos. Nesses portais, os denunciantes faziam download de um suposto antivírus, o que, na verdade, era um malware – programa malicioso – denominado GhostRat.

Confira mais imagens da operação:

O software baixado fornecia acesso remoto permanente aos celulares das vítimas, o que permitia aos criminosos ver livremente aplicativos bancários e todo o conteúdo do aparelho, inclusive documentos, registros de conversas, fotos e vídeos.

Com o controle do celular da vítima, os criminosos começaram a efetivar saques e outras transações financeiras. No DF, ao menos 12 ocorrências foram registradas contra o grupo.

O prejuízo estimado pelos investigadores até o momento alcança cerca de R$ 500 mil. Além disso, durante a operação, a polícia encontrou e apreendeu R$ 1 milhão em espécie com os criminosos.

Com as informações obtidas nos computadores e celulares dos criminosos, as apurações vão avançar com foco na localização de outros integrantes do grupo envolvidos nos crimes.

“Recebemos todos os dias dezenas de comunicações de golpes eletrônicos. A população deve redobrar a atenção com os contatos em aplicativos de mensagem e ligações, pois os criminosos conseguem, inclusive, clonar as binas dos telefones”, alertou o delegado da 9ª DP Erick Sallum.

Veja vídeo: