Governo constrói rampa de acesso ao Rio Iaco, em Sena Madureira

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, verificou nesta terça-feira, 26, o avanço da construção de uma rampa de acesso no Rio Iaco, em Sena Madureira.

“Estamos acompanhando de perto o andamento da construção dessa rampa de 90 metros, que será fundamental para agilizar o transporte de produtos e trazer mais qualidade de vida para os ribeirinhos”, afirmou Sula.

Com recursos de R$ 2 milhões, oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Gerlen Diniz (PP), a obra tem como objetivo facilitar o escoamento da produção dos ribeirinhos e melhorar suas condições de trabalho.