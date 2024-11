Governo divulga os resultados da prova de títulos do CNU nesta segunda-feira

O Ministério da Gestão vai divulgar, nesta segunda-feira (4), os resultados preliminares da prova de títulos do Concurso Público Nacional Unificado, o “Enem dos concursos”.

As notas ficarão disponíveis na área do candidato, no site da Fundação Cesgranrio.

Quem quiser recorrer, pode usar o mesmo site, até amanhã (5). A lista final de aprovados será divulgada no dia 21 de novembro.

O recurso administrativo é o envio de um documento formal à banca organizadora. O candidato precisa narrar por que não concorda com a nota e pedir uma revisão.

Não será possível enviar novos documentos para comprovar os títulos. A avaliação de títulos é uma etapa prevista para alguns cargos, em que a comprovação de experiências profissionais e titulação acadêmica ajuda a compor a nota final dos candidatos.