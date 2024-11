Governo do Acre lança vídeo alertando para os sinais que antecedem o feminicídio; assista

O Governo do Acre divulgou, nesta terça-feira (19), um vídeo em suas redes sociais com o objetivo de conscientizar a população sobre os sinais que antecedem o feminicídio, crime que continua a assolar o estado.

A campanha, com a legenda “Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. O feminicídio tem que acabar”, destaca como o ciclo de violência começa de forma silenciosa e pode se intensificar, culminando em um feminicídio.

Saiba mais: Com aumento de feminicídios no Acre, Secretaria da Mulher diz que ‘trabalha todos os dias’ para prevenir casos

O vídeo ilustra a jornada de uma mulher que, inicialmente, é controlada por seu parceiro. Ele começa com pequenas proibições, como a escolha de roupas, a restrição ao contato com amigos e familiares, e as primeiras agressões verbais.

À medida que o controle cresce, o homem intimida com ameaças e chega a agredir fisicamente. A mensagem do vídeo é clara: esses são os sinais de alerta, e o feminicídio tem uma escalada previsível, onde a mulher está cada vez mais em risco.

A campanha é parte de um esforço contínuo para combater a violência contra a mulher no Acre, estado que tem registrado altos índices de feminicídios.

O vídeo reforça a importância de não tolerar nenhum tipo de agressão e de buscar ajuda imediatamente, ligando para o Disque 180.

Canais de Ajuda

As vítimas de casos de violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) pelo telefone (68) 3221-4799 ou a delegacia mais próxima. Também podem entrar em contato com a Central de Atendimento à Mulher, pelo Disque 180, ou com a Polícia Militar do Acre (PM-AC), pelo 190.

Outras opções incluem o Centro de Atendimento à Vítima (CAV), no telefone (68) 99993-4701, a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher), pelo número (68) 99605-0657, e a Casa Rosa Mulher, no (68) 3221-0826. Ou ainda pelo WhatsApp do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no número (61) 99656-5008.

A PM disponibiliza os seguintes números para que a mulher peça ajuda:

(68) 99609-3901

(68) 99611-3224

(68) 99610-4372

(68) 99614-2935

Veja o vídeo: