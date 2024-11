Governo já vendeu 10 mil ingressos para jogo do Flamengo, na reabertura do Arena da Floresta

O Arena da Floresta será reaberto no próximo domingo (24) após um longo período de reforma realizada pelo Governo do Estado. A reinauguração vai contar com um amistoso entre Santa Cruz do Acre e Flamengo.

Foram disponibilizados 13 mil ingressos para o público. Do total, 10 mil já foram esgotados. A informação foi dada pela Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL).

O governador Gladson Cameli foi ao local nesta segunda-feira (18) e acompanhou de perto os últimos detalhes.

“Esse é um marco, resultado da união de diversas secretarias e da iniciativa privada para que a gente pudesse realizar essa grande reinauguração. Este vai ser um evento, uma oportunidade, para que a gente possa, cada vez mais, valorizar o que temos de melhor, que é o esporte. Esporte é vida e o governo está aqui para fazer seu papel, que é cuidar das pessoas”, disse Cameli.

Para garantir o ingresso, é necessário ir a um dos pontos de credenciamento com um quilo de alimento não perecível e um brinquedo. Os locais de troca são:

Arasuper Sobral: Estrada Deputado José Rui da Silveira Lino, nº 1.586, bairro Aeroporto Velho;

Arasuper Aviário: Estrada do Aviário, nº 122, bairro Aviário;

Arasuper Wanderley Dantas: Estrada das Placas, nº 2.504, bairro Wanderley Dantas;

Arasuper Tangará: Av. Nações Unidas, nº 3.718, Conj. Tangará, bairro Estação Experimental;

Arasuper Isaura Parente: Rua Isaura Parente, nº 722, bairro Isaura Parente;

Arasuper Via Chico Mendes: Via Chico Mendes, nº 484, bairro Triângulo Velho.

Para quem mora em Cruzeiro do Sul, a troca de ingressos pode ser realizada no Ginásio Poliesportivo Jader Saraiva Machado. Crianças até 12 anos não precisam de ingresso.

Os portões do estádio estarão abertos às 14 horas, para a recepção dos torcedores, com o início da partida previsto para as 17 horas.