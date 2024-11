Governo Lula entrega cestas de alimentos a acreanos atingidos por enchentes; saiba mais

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Governo Federal, vai entregar na próxima semana cestas de alimentos para a população de Brasiléia, no interior do Acre. O município foi um dos afetados pela potente enchente que ocorreu em fevereiro deste ano.



Os itens foram adquiridos com recursos repassados à Companhia pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Além desta ação, que ocorrerá na terça-feira (12) no Ginásio Poliesportivo Eduardo Lopes Pessoa, mais 18 cidades que sofreram com o incidente devem receber posteriormente os produtos, que juntos somam quase 62 mil cestas básicas.

A Ação de Distribuição de Alimentos (ADA), executada pela Conab, será destinada a dois órgãos demandantes, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que será responsável pela entrega aos povos e comunidades tradicionais residentes nas Unidades de Conservação da Reserva Chico Mendes, e a Defesa Civil Estadual, que destinará a pessoas que vivem em situação de insegurança alimentar, nutricional e social atingidas pelos eventos extremos de crise climática (enchentes/estiagem).

A Companhia é responsável por todas as etapas do processo logístico, desde a realização do leilão para contratação das empresas fornecedoras dos alimentos, até a fiscalização da entrega no destino final nos municípios acreanos.

Além da estatal, estarão presentes os representantes do Governo do Estado do Acre e prefeitos dos municípios do Alto Acre, como Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.