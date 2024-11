Grammy Latino 2024: confira os brasileiros premiados na cerimônia

A produção musical latino-americana é celebrada com a entrega dos prêmios da 25ª edição do Grammy Latino, que acontece no Miami Beach Convention Center, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (14).

A primeira parte da premiação, chamada de première, começou às 15h e terminou por volta das 18h30. A maioria dos prêmios foi entregue nela, incluindo as categorias dedicadas exclusivamente à música brasileira. A entrega dos prêmios das categorias principais acontece na parte da noite, a partir das 22h. Anitta e Xande de Pilares são os únicos artistas brasileiros que concorrem nas categorias principais da premiação. Outros nomes, como Tiago Iorc e Alok, também foram indicados em categorias que não destinadas apenas para brasileiros.Confira todos os brasileiros indicados ao Grammy Latino deste ano. Veja como estão as categorias que contam com brasileiros no Grammy Latino 2024 Gravação do ano “Mil Veces” – Anitta

“Monaco” – Bad Bunny

“Una Vida Pasada” – Camilo & Carín León

“Catalina” – Cimafunk & Monsieur Periné

“Derrumbe” – Jorge Drexler

“Con Dinero y Sin Dinero” – Fonseca & Grupo Niche

“Mi Ex Tenía Razón” – Karol G

“Mambo 23″ – Juan Luis Guerra y 4.40

“Tenochtitlán” – Mon Laferte

“Igual Que Un Ángel” – Kali Uchis & Peso Pluma Álbum do Ano “Bolero” – Ángela Aguilar

‘Cuatro” – Camilo

“Xande Canta Caetano” – Xande De Pilares

“Mañana Será Bonito (Bichota Season)” – Karol G

“García” – Kany García

“Radio Güira” – Juan Luis Guerra 4.40

“Autopoiética” – Mon Laferte

“Boca Chueca, Vol. 1” – Carín León

“Las Letras Ya No Importan” – Residente

“Las Mujeres Ya No Lloran” – Shakira Artista Revelação Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert Melhor Performance de Música Eletrônica Latina “La Ceniza” – Ale Acosta e Valeria Castro

“Drum Machine” – Alok

“Pedju Kunumigwe” – Alok e Guarani Nhandewa

“Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Tiësto Remix)” – Bizarrap e Shakira

“BAMBOLE” – Vikina e Deorro Melhor Canção de Cantor-Compositor “Antes Que O Mundo Acabe” – Tiago Iorc

“Derrumbe” – Jorge Drexler

“Entonces” – Rozalén

“García” – Kany García

“Luz De Cabeza” – El David Aguilar Melhor Álbum Instrumental “Impronta” – Omar Acosta

“Claude Bolling Goes Latin – Suite For Flute And Latin Music Ensemble” – Carlomagno Araya, Jose Valentino & The Latin Music Ensemble

“Capriccio Latino” – Alexis Cárdenas

“Encontro Das Águas” – Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

“Tembla” – Hamilton De Holanda & C4 Trío (VENCEDOR) Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz “Collab” – Hamilton De Holanda & Gonzalo Rubalcaba

“Searching For A Memory (Busco Tu Recuerdo)” – Sammy Figueroa, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

“My Heart Speaks” – Ivan Lins

“Pra Você” – Ilza, Hermeto Pascoal & Grupo (VENCEDOR)

“El Arte Del Bolero, Vol. 2” – Miguel Zenón & Luis Perdomo Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa “Ele É Jesus – Ao Vivo” – Bruna Karla

“Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo)” – Thalles Roberto (VENCEDOR)

“In Concert (Ao Vivo)” – Rosa de Saron

“Vida (Ao Vivo)” – Eli Soares

“Temporal” – Vocal Livre Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa “Afrodhit” de Iza

“Super” de Jão

“Amaríssima” de Melly

“Os Garotin De São Gonçalo” de Os Garotin (VENCEDOR)

“Escândalo Íntimo” de Luísa Sonza Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa “Erasmo Esteves” de Erasmo Carlos (VENCEDOR)

“No Rastro de Catarina” de Cátia de França

“Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua” de Ana Frango Elétrico

“Ontem Eu Tinha Certeza” (Hoje Eu Tenho Mais) de Jovem Dionisio

“Lagum Ao Vivo” de Lagum Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa “Joga Pra Lua” de Anitta, Dennis e Pedro Sampaio

“Cachimbo da Paz 2” de Gabriel O Pensador, Lulu Santos e Xamã (VENCEDOR)

“Da Braba” de Gloria Groove, Ludmilla e MC GW

“Carta Aberta” de MC Cabelinho

“Fé nas Maluca” de MC Carol e Iza

“La Noche” de Yago Oproprio e Patricio Sid Melhor Álbum de Samba/Pagode “Alcione 50 anos (Ao Vivo)” de Alcione

“Xande Canta Caetano” de Xande de Pilares (VENCEDOR)

“Iboru” de Marcelo D2

“Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo)” de Thiaguinho

“Subúrbio (Ao Vivo)” de Tiee Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira “D Ao Vivo Maceió” de Djavan

“Se o Meu Peito Fosse o Mundo” de Jota.Pê (VENCEDOR)

“Portas (Ao Vivo)” de Marisa Monte

“Outros Cantos” de Milton Nascimento, Chitãozinho e Xororó

“No Tempo da Intolerância” de Elza Soares Melhor Álbum de Música Sertaneja “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)” de Ana Castela (VENCEDORA)

“Paraíso Particular (Ao Vivo)” de Gusttavo Lima

“Cintiliante (Ao Vivo)” de Simone Mendes

“Raiz Goiânia (Ao Vivo)” de Lauana Prado

“Luan City 2.0 (Ao Vivo)” de Luan Santana Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa “Mariana e Mestrinho” de Mariana Aydar e Mestrinho (VENCEDORES)

“Aguidavi do Jêje” de Aguidavi Do Jêje e Luizinho do Jêje

“De Norte a Sul” de João Gomes

“Night Clube Forró Latino (Volume I)” de Marcelo Jeneci

“Faróis do Sertão” de Gabriel Sater Melhor Canção em Língua Portuguesa “Alinhamento Milenar” – Jão

“Ata-me” – Alaíde Costa

“Chico” – Luísa Sonza

“Esperança” – Criolo, Dino D’Santiago e Amaro Freitas

“Ouro Marrom” – Jota.Pê (VENCEDOR) Melhor Pacote de Gravação “En Vivo – 100 Años de Azúcar” – Celia Cruz

“Figurantes” – Vetusta Morla

“Karma” – Diana Burco

“Realismo Mágico” – Carlos Sadness

“Tekoá” – Jair Oliveira Melhor Engenharia de Som “Analu” – Analu Sampaio

“Era Uma Vez” – Mobi Colombo

“Os Garotin De São Gonçalo” – Os Garotin

“Quem É Ela?” – Mariana Nolasco

“Se o Meu Peito Fosse o Mundo” – Jota.Pê Melhor Video Musical – Versão Longa “Beautiful Humans Vol 1. Documental” – Alemor

“Meu Karma” – Jovem Mk

“Hotel Caracas” – Mau y Ricky

“Grasa (Album Long Form)” – Nathy Peluso

“Nacimos Llorando” – Rubio