Grammy Latino: conheça Jota.Pê, brasileiro que ganhou em tudo o que concorria

O cantor Jota.Pê, 31, venceu em todas as categorias em que foi indicado no Grammy Latino nesta quinta-feira (14). Durante a première do evento, o artista paulista levou três estatuetas para casa, incluindo a de Melhor Canção em Língua Portuguesa por “Ouro Marrom”.

O músico nascido em Osasco foi o primeiro brasileiro premiado neste ano, ao receber o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira com seu LP “Se Meu Peito Fosse Mundo”. Além das duas categorias, Jota.Pê também recebeu o prêmio de Melhor Álbum de Engenharia de Gravação: “Se Meu Peito Fosse Mundo”.

Saiba quem é Jota.Pê, vencedor de 3 Grammys Latinos

O artista lançou seu primeiro trabalho em 2015, com o álbum “Crônicas de um Sonhador”. Dois anos depois, aos 24 anos, ele participou do reality show The Voice Brasil, da TV Globo, onde participou do time Lulu Santos.

No ano seguinte, após várias apresentações pelo Brasil, o cantor fez a primeira turnê pela Europa, com ingressos esgotados em todos os shows. Em março deste ano, ele lançou o seu segundo álbum “Se Meu Peito Fosse O Mundo”, com participações de Xênia França e Gilsons.

Conforme informações compartilhadas em seu perfil no Spotify, onde acumula mais de 479 mil ouvintes mensais, apenas um mês após o lançamento de seu novo disco, o artista atingiu a marca de mais de 2,5 milhões de reproduções na plataforma.

São Paulo é o estado que mais escuta as composições do artista no streaming. No Spotify, os estados do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Brasília também aparecem no ranking entre os maiores ouvintes do músico.

Além de sua carreira solo, Jota.Pê é vocalista, compositor e violonista no duo ÀVUÀ, onde divide o foco com a amiga Bruna Black. Essa parceria rendeu a ambos uma indicação ao Grammy Latino em 2021 pelo álbum Onze, que reúne grandes intérpretes como Elza Soares e Zeca Baleiro.

Confira um trecho do discurso de Jota.Pê no Grammy Latino