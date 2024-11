Homem condenado a mais de 11 anos de prisão por roubo no Acre é preso em Santa Catarina

Um homem, identificado como L. S. C., de 23 anos, condenado pelo crime de roubo em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, em Senador Guiomard, no interior do Acre, foi preso pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. O crime aconteceu em 23 de maio de 2021, na zona rural do município.

Após a condenação e a expedição do mandado de prisão, a equipe de investigação da Delegacia Geral de Policia Civil de Senador Guiomard realizou diligências para localizar o criminoso e as investigações apontaram que o homem estava em Santa Catarina.

O detido, que enfrentará uma pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, será transferido para cumprir sua sentença pelo crime que cometeu.

O delegado de Senador Guiomard, Rômulo Barros, comentou sobre a importância da operação conjunta: “A colaboração interestadual entre as polícias civis foi fundamental para localizar e prender esse indivíduo, garantindo que ele cumpra a pena imposta pela Justiça. Essa ação demonstra a eficácia do trabalho integrado e o compromisso com a segurança pública”.