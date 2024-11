Homem é preso após patrulhamento de rotina identificar mandado de prisão em Rio Branco

Lion da Silva Miranda, 34 anos, foi preso em cumprimento de mandado de prisão na noite desta quinta-feira (7), no Parque do São Francisco, no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 3° Batalhão, a guarnição estava em patrulhamento de rotina quando avistou Lion em atitude suspeita, caminhando pela Trilha do Parque do São Francisco. Foi feita uma abordagem e uma revista pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado.

Em uma consulta ao aplicativo da PM, os militares identificaram um mandado de prisão em nome do homem, que acabou recebendo voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde serão tomadas as medidas cabíveis.