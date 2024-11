Homem entrega moto para menina de 13 anos e jovem bate em muro; passageiro também fica ferido

Daniel do Nascimento da Silva ficou ferido após supostamente ter dado uma motocicleta para uma adolescente de 13 anos pilotar. Ela acabou batendo contra um muro na manhã de sábado (9). O acidente aconteceu em frente ao Hospital Maria Geny de Lima, localizado na Avenida Mario Diogo de Melo, no bairro Platô do Piquiá, no município de Boca do Acre, no interior do Amazonas.

Segundo informações de testemunhas, Daniel teria entregado a moto para a menor de idade andar pela cidade de Boca do Acre. Em seguida, ele subiu na garupa, e os dois saíram. Ao se aproximar do Hospital Maria Geny, a menina, que estava sem capacete, perdeu o controle da moto e colidiu contra o muro de uma residência. Daniel estava na garupa e também ficou ferido.

No impacto, a adolescente de 13 anos sofreu Traumatismo Cranioencefálico (TCE) de natureza moderada, além de ter o rosto desfigurado. Já o homem sofreu apenas escoriações e uma fratura na perna.

Populares correram para ajudar as vítimas e pediram ajuda aos funcionários do hospital, que encaminharam a menina e o homem para o interior da unidade de saúde, onde receberam os primeiros socorros e tiveram o quadro clínico estabilizado. Em seguida, foram transferidos rapidamente para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e realizou a perícia. Em seguida, a moto foi removida do local.