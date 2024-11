Idealizadora da Gamecon diz que edição deste ano foi maior que em 2023: “Fomos abraçados”

A Gamecon Acre 2024 tem agitado a Uninorte, local que recebe o evento, em Rio Branco. A idealizadora do projeto, a CEO da Gamecon, Ana Paula Rocha, disse ao ContilNet que o primeiro dia foi regado de muita emoção.

“Nós estamos voltando para o Acre, entregando um projeto maior e ouvindo algumas pessoas falaram que nunca tinham visto nada parecido. Eu escutei algumas crianças falando que era o melhor dia da vida delas”, disse Ana Paula.

A CEO disse ainda que o primeiro dia de Gamecon foi importante pois o projeto foi abraçado pelo Governo do Estado, que mostra a força institucional.

“Nós fomos abraçados e isso é muito importante para a continuidade do projeto. Eu gostei muito da gente ter escolhido a Uninorte para realizar o projeto, pois ganhou um tamanho maior e mais visibilidade. Meus parceiros e colegas que estão aqui estão me entregando essa qualidade de conteúdo, da gente conseguir montar o evento todo com fornecedores da Região Norte. A gente contou com gente do Acre, de Rondônia, isso também é muito legal, a gente conseguir gerar emprego, gerar renda, gerar mão de obra e gerar desenvolvimento pra região. Eu estou muito feliz com muitos sentimentos, são sentimentos de alegria”, ressaltou.

O primeiro dia do evento foi prestigiado por diversas autoridades, como o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), secretários e deputados. Para Ana Paula, o reconhecimento de autoridades aumenta a responsabilidade.



“Eu tenho a alegria de poder contar com o senador Marcio Bittar, um amigo que vem acreditando nessa iniciativa e ele já garantiu para gente um recurso parlamentar para a gente realizar o ano que vem. Isso me dá uma tranquilidade de um compromisso continuado, porque você vim aqui plantar uma semente para as pessoas entenderem do assunto e não continuar é muito frustrante, mas o nosso caso é de continuidade, de compromisso já estabelecido para que a gente possa estar aqui”, finalizou.