Influenciadora abre o jogo sobre suposto affair com Gabigol

Manuela Cit, que ganhou os holofotes depois de interagir com Gabigol momentos antes de uma partida do Flamengo, abriu o jogo sobre o suposto affair com o jogador. A influenciadora ganhou um beijo no rosto do jogador, que não fez questão de esconder o carinho pela moça.

“Vocês sempre perguntam sobre os ‘namoradinhos’. Gente, simplesmente não existe. Eu estou tão focada em outras coisas que eu nem penso nisso”, disse através das redes sociais.

Manuela ainda explicou que ficou surpresa com o afago de Gabigol, uma vez que ainda não o conhecia de maneira formal:

“Ele era sempre meu capitão no Cartola [site de apostas informais de futebol]. Eu nunca o tinha visto pessoalmente”, explicou.

Depois da repercussão do episódio, Cit comentou numa publicação que repostou o vídeo dos dois, uma frase que fez aumentar, ainda mais, os rumores de um affair: “Meu coração tem dono”.

“Entreguei meu coração para Jesus este ano, fiz uma super oração. Não falei nada antes porque eu sou humana e erro, não quero transformar isso em algo público. É uma jornada pessoal”, esclareceu Manuela Cit, negando qualquer relação amorosa com Gabigol.

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, não é mesmo, meus caros leitores?