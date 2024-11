Inscrições para 383 moradias gratuitas no Cidade do Povo encerram hoje! Veja como participar

O prazo para inscrições no processo de seleção das 383 unidades habitacionais do conjunto Cidade do Povo, em Rio Branco, termina nesta segunda-feira (25). A seleção é conduzida pela Secretaria de Habitação e Urbanismo do Acre e tem como objetivo atender famílias em situação de vulnerabilidade social, oferecendo moradias gratuitas em regime de direito de uso.

O edital, publicado no Diário Oficial do Estado em 31 de outubro, estabelece os critérios e requisitos para participação.

Critérios para inscrição

Ter 18 anos ou mais;

Residir em Rio Branco há pelo menos três anos;

Ter renda familiar de até dois salários mínimos.

As inscrições devem ser feitas online, por meio do Sistema de Habitação do Estado do Acre (SISHAB), disponível no site oficial da secretaria, clicando AQUI.

Critérios de seleção

Inscrição no Cadastro Único (CadÚnico);

Participação em programas sociais, como Bolsa Família ou BPC;

Presença de idosos ou pessoas com deficiência no núcleo familiar;

Famílias monoparentais ou chefiadas por mulheres;

Residência em áreas de risco ou insalubres;

Situação de rua ou desabrigados por desastres naturais.

A classificação será realizada conforme o atendimento a três ou mais desses critérios, detalhados no edital.