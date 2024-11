Internauta incentiva homem a se jogar da Ponte JK: “Pula nas pedras, água não mata”

O amor parece estar desaparecendo dos corações dos seres humanos. Neste domingo (24), um episódio chocante ocorreu quando um homem tentou se jogar da ponte Juscelino Kubitschek (ponte metálica), em Rio Branco (AC). O que deveria ser um momento de solidariedade se transformou em uma onda de comentários cruéis nas redes sociais, onde alguns internautas incentivaram o ato desesperado.

Diversos comentários irresponsáveis foram postados no Instagran do ContilNet, como o de João Vitor, que escreveu: “Se joga, quero passar”. Outro internauta, identificado como lukas ferreira, também fez um apelo: “Pula, moço”. O perfil eo_cowboy68 ainda foi mais longe, afirmando: “Pula nas pedras, água não mata”.

Essas reações geraram indignação entre muitos usuários, que lamentaram a falta de empatia e sensibilidade diante da situação. A internauta Fran_araujo22 destacou: “Só pelos comentários dá para saber o nível de ignorância e a falta de empatia que as pessoas estão pelo próximo”.

A usuária elyandrabrasileiro também se manifestou, afirmando: “É muito triste as pessoas tirando sarro do sofrimento alheio. Sabemos que pode acontecer com qualquer um de nós”. Leonardo Albuquerque foi mais contundente ao criticar os comentários, dizendo: “Pessoas infelizes, fracassadas, estão em uma situação pior que esse rapaz, mas esse tipo de gente não precisa de ajuda, o mundo já faz o seu serviço”.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no local, utilizando jet skis para monitorar a situação. A ponte ficou interditada durante algumas horas até que a situação fosse resolvida.

Nota do ContilNet

Este triste incidente nos lembra da importância da empatia e do cuidado com o próximo, especialmente em momentos de crise. É fundamental que a sociedade promova um ambiente de apoio e compreensão, em vez de alimentar a cultura do desprezo e da indiferença.