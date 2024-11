Jogador morre após ser atingido por raio durante jogo no Peru

Uma situação chocante e assustadora aconteceu no domingo (3/10) durante uma partida de futebol no Peru. O lateral José Hugo de la Cruz Meza morreu após ser atingido por um raio no jogo entre Juventud Bellavista e Familia Chocca.

Os times locais estavam em campo durante uma forte tempestade e outros quatro jogadores ficaram feridos quando o incidente ocorreu. Segundo informações do jornal L’Équipe, o goleiro Juan Choca está em estado grave no hospital após ter sofrido graves queimaduras.

Enquanto isso, outros três atletas não tiveram o estado de saúde confirmado pelas equipes dos clubes. A bola estava rolando durante a tarde em Coto Coto, em Chicha, Huancayo, e as câmeras registraram o momento exato do acidente.

No momento em que o raio caiu, o jogo havia acabado de ser suspenso devido à forte chuva, e os profissionais estavam se retirando do campo. A imprensa local ressaltou que os feridos foram transferidos às pressas para o Hospital Carrión. Confira o vídeo: